En confé­rence de presse après sa victoire contre Jan‐Lennard Struff (6−3, 6–4), syno­nyme de quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Arthur Fils a évoqué le déclic après une tournée améri­caine décevante.

« Cela va vous faire rire mais la Coupe Davis m’a beau­coup aidé. J’ai perdu deux matchs assez compli­qués (contre Kokkinakis et Bautista Agut). J’ai fini par gagner mon troi­sième match et mon tout premier match avec l’Équipe de France (contre Lehecka). Cela m’a fait beau­coup de bien. C’est vrai que cela aurait pu me mettre un peu dans le dur mais au final, cela m’a donné beau­coup confiance. J’ai passé dix jours avec l’équipe à m’en­traîner très dur. Après, je suis parti à Tokyo et mon niveau de jeu était là. Une fois que le niveau de jeu est là, il faut juste mettre la tête en place, rester bien concentré et conti­nuer comme cela. Cela s’est plutôt bien déroulé. Quand on rentre dans une période de confiance, les matchs s’en­chaînent et les victoires tombent de plus en plus. »