Ce sera sans aucun doute l’un des moments forts de cette journée de mardi au Rolex Paris Masters. Une cérémonie d’hommage à Gaël Monfils est en effet programmée dans l’enceinte de la Plenitude Arena, l’occasion pour le public parisien de célébrer l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du tennis français.
Interrogé à ce sujet par Eurosport, Arthur Fils a tenu à rendre un vibrant hommage à son compatriote, rappelant à quel point « La Monf » a marqué plusieurs générations de passionnés à travers le monde.
Pour le jeune Français, il ne fait aucun doute que Monfils mérite sa place parmi les légendes de ce sport, malgré l’absence de titre du Grand Chelem à son palmarès. Car au‐delà des résultats, c’est surtout sa popularité exceptionnelle et sa capacité à faire vibrer les foules qui ont fait de lui une véritable icône du tennis mondial.
« Ils ne se rendent pas compte que c’est une véritable légende de ce sport. Je pense qu’en dehors du Top 3 ou du Top 4, il a probablement été l’un des joueurs les plus connus au monde. Il est reconnu partout où il va, tout le monde veut assister à ses matchs et venir le soutenir. Même s’il n’a jamais remporté de titre du Grand Chelem, il reste l’une des grandes icônes du tennis » a déclaré Arthur Fils.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 11:51