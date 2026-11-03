Ce sera sans aucun doute l’un des moments forts de cette journée de mardi au Rolex Paris Masters. Une céré­monie d’hom­mage à Gaël Monfils est en effet programmée dans l’en­ceinte de la Plenitude Arena, l’oc­ca­sion pour le public pari­sien de célé­brer l’un des joueurs les plus emblé­ma­tiques de l’his­toire du tennis français.

Interrogé à ce sujet par Eurosport, Arthur Fils a tenu à rendre un vibrant hommage à son compa­triote, rappe­lant à quel point « La Monf » a marqué plusieurs géné­ra­tions de passionnés à travers le monde.

Pour le jeune Français, il ne fait aucun doute que Monfils mérite sa place parmi les légendes de ce sport, malgré l’ab­sence de titre du Grand Chelem à son palmarès. Car au‐delà des résul­tats, c’est surtout sa popu­la­rité excep­tion­nelle et sa capa­cité à faire vibrer les foules qui ont fait de lui une véri­table icône du tennis mondial.

« Ils ne se rendent pas compte que c’est une véri­table légende de ce sport. Je pense qu’en dehors du Top 3 ou du Top 4, il a proba­ble­ment été l’un des joueurs les plus connus au monde. Il est reconnu partout où il va, tout le monde veut assister à ses matchs et venir le soutenir. Même s’il n’a jamais remporté de titre du Grand Chelem, il reste l’une des grandes icônes du tennis » a déclaré Arthur Fils.