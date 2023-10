Avant même le début du tournoi, Arthur Fils avouait être un peu fatigué de sa première saison complète sur le circuit, qui l’aura amené à la 35e place mondiale, à seule­ment 19 ans. Ce mardi après avoir vécu une décep­tion au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, il a expliqué sa déci­sion de ne pas parti­ciper au dernier tournoi de Metz (5 au 11 novembre).

« Metz, ça ne va pas être possible malheu­reu­se­ment. C’est un très beau tournoi, mais ça ne va pas être possible, je suis trop cuit, je n’ai plus rien à donner (…) C’est ma première saison, je ne savais pas. Après, c’est une fatigue un peu mentale. Il y avait pas mal d’émo­tion tout au long de la saison. Cela ne m’a pas aidé pour aujourd’hui. Mais j’ap­prends, on va dire », a déclaré le Français qui met donc un terme à une saison 2023 pleine de promesses.