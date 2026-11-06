En conférence de presse après sa défaite contre Taylor Fritz en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters (6−3, 6–4), Arthur Fils s’est exprimé sur le parcours de son compatriote Luca Van Assche, qualifié en quarts en ayant notamment battu Learner Tien et Lorenzo Musetti.
« Surpris non, ça a toujours été un très bon joueur. Même si l’année dernière il était un peu plus loin au classement, c’était sûr qu’il allait revenir. Il a toujours eu d’immenses qualités et voilà aujourd’hui, il l’a encore montré sur un long match contre (Lorenzo) Musetti. Franchement, bravo à lui. Et puis j’espère qu’on aura un Français en demies, en finale et peut‐être même vainqueur. »
Virtuellement 39e au classement ATP, Luca Van Assche, qui avait d’ailleurs battu Arthur Fils en finale de Roland‐Garros juniors en 2021, affrontera le tombeur de Novak Djokovic, Rinky Hijikata, pour une place dans le dernier carré à Nanterre.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 12:50