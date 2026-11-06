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Arthur Fils, éliminé, sur le dernier Français en lice : « Je ne suis pas surpris. Même si l’année dernière il était un peu plus loin au clas­se­ment, c’était sûr qu’il allait revenir »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa défaite contre Taylor Fritz en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters (6−3, 6–4), Arthur Fils s’est exprimé sur le parcours de son compa­triote Luca Van Assche, qualifié en quarts en ayant notam­ment battu Learner Tien et Lorenzo Musetti.

« Surpris non, ça a toujours été un très bon joueur. Même si l’année dernière il était un peu plus loin au clas­se­ment, c’était sûr qu’il allait revenir. Il a toujours eu d’im­menses qualités et voilà aujourd’hui, il l’a encore montré sur un long match contre (Lorenzo) Musetti. Franchement, bravo à lui. Et puis j’es­père qu’on aura un Français en demies, en finale et peut‐être même vainqueur. »

Virtuellement 39e au clas­se­ment ATP, Luca Van Assche, qui avait d’ailleurs battu Arthur Fils en finale de Roland‐Garros juniors en 2021, affron­tera le tombeur de Novak Djokovic, Rinky Hijikata, pour une place dans le dernier carré à Nanterre.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 12:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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