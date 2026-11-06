En confé­rence de presse après sa défaite contre Taylor Fritz en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters (6−3, 6–4), Arthur Fils s’est exprimé sur le parcours de son compa­triote Luca Van Assche, qualifié en quarts en ayant notam­ment battu Learner Tien et Lorenzo Musetti.

« Surpris non, ça a toujours été un très bon joueur. Même si l’année dernière il était un peu plus loin au clas­se­ment, c’était sûr qu’il allait revenir. Il a toujours eu d’im­menses qualités et voilà aujourd’hui, il l’a encore montré sur un long match contre (Lorenzo) Musetti. Franchement, bravo à lui. Et puis j’es­père qu’on aura un Français en demies, en finale et peut‐être même vainqueur. »

Virtuellement 39e au clas­se­ment ATP, Luca Van Assche, qui avait d’ailleurs battu Arthur Fils en finale de Roland‐Garros juniors en 2021, affron­tera le tombeur de Novak Djokovic, Rinky Hijikata, pour une place dans le dernier carré à Nanterre.