Arthur Fils ne jouera plus sur le circuit en 2024, c’est donc le temps de faire un bilan. Celui d’une saison où le Tricolore a accroché deux ATP 500 (Hambourg et Tokyo) à son palmarès. On attendra un peu pour connaitre son clas­se­ment final car Karen Khachanov peut encore le dépasser.

Il reste que le Tricolore a encore progressé et qu’il veut aller de l’avant comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« C’est un bilan un peu mitigé. J’ai eu une première partie de saison qui a été compli­quée. Je m’en­traî­nais bien, mais je ne gagnais pas beau­coup. Je n’étais pas à mon meilleur niveau. Ensuite, les choses se sont déblo­quées. Je savais que je faisais mieux les choses au moins à l’en­traî­ne­ment, et cela a fini par payer en match. Mais comme je l’ai dit, le début de saison a été compliqué, mais je suis content de la façon dont je termine la saison depuis Wimbledon. Je n’ai pas bien joué lors de la tournée améri­caine, mais les choses arrivent. Il faut tirer les points posi­tifs de la saison, et je me retrouve avec un meilleur clas­se­ment. Donc c’est génial. »