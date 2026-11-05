On peut ne pas être pas du tout performant en Grand Chelem et malgré tout se qualifier pour le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.
Arthur Fils vient d’en fait la parfaite démonstration après avoir validé son billet pour le Masters de Turin alors qu’il n’a remporté qu’un seul petit match sur les quatre tournois du Grand Chelem cette saison (deux forfaits à l’Open d’Australie et Roland‐Garros).
Interrogé par nos confrères de L’Équipe au sujet de ce paradoxe, le protégé de Goran Ivanisevic a préféré s’en amuser.
« Il faudrait regarder, je pense que ça fait partie des records (seul Brad Gilbert, en 1989, s’était qualifié avec aucune victoire en Grand Chelem). Il faut que je me renseigne. Mais le Masters, c’est un rêve d’enfant. Je suis très très content de pouvoir y participer cette année. J’espère que je vais pouvoir y participer plus souvent, presque tous les ans. Mais très très content de me qualifier cette année et je vais juste profiter. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 13:14