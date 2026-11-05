Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Arthur Fils, qualifié au Masters malgré un bilan famé­lique en Grand Chelem : « Il faudrait regarder, je pense que ça fait partie des records »

Par
Thomas S
-

On peut ne pas être pas du tout perfor­mant en Grand Chelem et malgré tout se quali­fier pour le tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison. 

Arthur Fils vient d’en fait la parfaite démons­tra­tion après avoir validé son billet pour le Masters de Turin alors qu’il n’a remporté qu’un seul petit match sur les quatre tour­nois du Grand Chelem cette saison (deux forfaits à l’Open d’Australie et Roland‐Garros).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe au sujet de ce para­doxe, le protégé de Goran Ivanisevic a préféré s’en amuser. 

« Il faudrait regarder, je pense que ça fait partie des records (seul Brad Gilbert, en 1989, s’était qualifié avec aucune victoire en Grand Chelem). Il faut que je me renseigne. Mais le Masters, c’est un rêve d’en­fant. Je suis très très content de pouvoir y parti­ciper cette année. J’espère que je vais pouvoir y parti­ciper plus souvent, presque tous les ans. Mais très très content de me quali­fier cette année et je vais juste profiter. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 13:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥