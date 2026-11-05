On peut ne pas être pas du tout perfor­mant en Grand Chelem et malgré tout se quali­fier pour le tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Arthur Fils vient d’en fait la parfaite démons­tra­tion après avoir validé son billet pour le Masters de Turin alors qu’il n’a remporté qu’un seul petit match sur les quatre tour­nois du Grand Chelem cette saison (deux forfaits à l’Open d’Australie et Roland‐Garros).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe au sujet de ce para­doxe, le protégé de Goran Ivanisevic a préféré s’en amuser.

« Il faudrait regarder, je pense que ça fait partie des records (seul Brad Gilbert, en 1989, s’était qualifié avec aucune victoire en Grand Chelem). Il faut que je me renseigne. Mais le Masters, c’est un rêve d’en­fant. Je suis très très content de pouvoir y parti­ciper cette année. J’espère que je vais pouvoir y parti­ciper plus souvent, presque tous les ans. Mais très très content de me quali­fier cette année et je vais juste profiter. »