Contraint à l’abandon ce vendredi contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquiétait avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).
Mais lors de son passage en conférence de presse à Nanterre ce dimanche, le numéro 1 français, 8e mondial et dans la course au Masters, a rassuré tout le monde.
« Tout va bien, je me sens bien. Je vais m’entraîner sur site pour la première fois ce dimanche après‐midi. À Bâle, c’était la jambe, sans doute musculaire, mais rien d’inquiétant finalement. Tout a l’air d’être en place, tout a l’air d’être bon. Ma participation est confirmée à 100%. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.