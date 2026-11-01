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Arthur Fils rassure tout le monde : « Rien d’inquiétant fina­le­ment. Ma parti­ci­pa­tion est confirmée à 100% »

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint à l’abandon ce vendredi contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquié­tait avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

Mais lors de son passage en confé­rence de presse à Nanterre ce dimanche, le numéro 1 fran­çais, 8e mondial et dans la course au Masters, a rassuré tout le monde. 

« Tout va bien, je me sens bien. Je vais m’en­traîner sur site pour la première fois ce dimanche après‐midi. À Bâle, c’était la jambe, sans doute muscu­laire, mais rien d’inquiétant fina­le­ment. Tout a l’air d’être en place, tout a l’air d’être bon. Ma parti­ci­pa­tion est confirmée à 100%. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 15:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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