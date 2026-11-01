Contraint à l’abandon ce vendredi contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquié­tait avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

Mais lors de son passage en confé­rence de presse à Nanterre ce dimanche, le numéro 1 fran­çais, 8e mondial et dans la course au Masters, a rassuré tout le monde.

« Tout va bien, je me sens bien. Je vais m’en­traîner sur site pour la première fois ce dimanche après‐midi. À Bâle, c’était la jambe, sans doute muscu­laire, mais rien d’inquiétant fina­le­ment. Tout a l’air d’être en place, tout a l’air d’être bon. Ma parti­ci­pa­tion est confirmée à 100%. »