Arthur Fils n’a jamais eu peur d’affirmer ses grandes ambitions.
Et s’il a parfois été critiqué, notamment pour ses résultats en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, le numéro 1 français assume totalement toutes ses déclarations.
« Si moi, je n’y crois pas, c’est sûr que je ne vais pas réussir et personne ne peut y croire pour moi. J’ai le courage de le dire et peut‐être qu’au moment de jouer une balle de break ou une balle de match, j’aurais le courage d’y aller. Je pense que ça fait partie de ma façon d’être, d’avoir le courage de dire et de faire les choses. Peu importe si ça engendre des critiques derrière », , a affirmé le joueur de 22 ans, 7e mondial, au micro de France TV avant le début du Rolex Paris Masters.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.