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Arthur Fils répond à ses détrac­teurs : « J’ai le courage de le dire, peu importe les critiques »

Par
Baptiste Mulatier
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Arthur Fils n’a jamais eu peur d’affirmer ses grandes ambitions.

Et s’il a parfois été critiqué, notam­ment pour ses résul­tats en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, le numéro 1 fran­çais assume tota­le­ment toutes ses déclarations. 

« Si moi, je n’y crois pas, c’est sûr que je ne vais pas réussir et personne ne peut y croire pour moi. J’ai le courage de le dire et peut‐être qu’au moment de jouer une balle de break ou une balle de match, j’au­rais le courage d’y aller. Je pense que ça fait partie de ma façon d’être, d’avoir le courage de dire et de faire les choses. Peu importe si ça engendre des critiques derrière », , a affirmé le joueur de 22 ans, 7e mondial, au micro de France TV avant le début du Rolex Paris Masters.

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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