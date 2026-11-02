Arthur Fils n’a jamais eu peur d’affirmer ses grandes ambitions.

Et s’il a parfois été critiqué, notam­ment pour ses résul­tats en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, le numéro 1 fran­çais assume tota­le­ment toutes ses déclarations.

« Si moi, je n’y crois pas, c’est sûr que je ne vais pas réussir et personne ne peut y croire pour moi. J’ai le courage de le dire et peut‐être qu’au moment de jouer une balle de break ou une balle de match, j’au­rais le courage d’y aller. Je pense que ça fait partie de ma façon d’être, d’avoir le courage de dire et de faire les choses. Peu importe si ça engendre des critiques derrière », , a affirmé le joueur de 22 ans, 7e mondial, au micro de France TV avant le début du Rolex Paris Masters.