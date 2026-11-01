Alors qu’il y avait beaucoup d’inquiétude autour de lui depuis son abandon contre Taylor Fritz vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a rassuré tout le monde ce dimanche en conférence de presse.
Sur cet abandon à Bâle, était‐ce par précaution pour préserver vos chances en vue du Masters ? Non, ça n’avait rien à voir avec le Masters. C’était juste pour ne pas aggraver quelque chose que je pensais avoir. C’est juste par précaution, juste pour ma personne. J’en ai parlé rapidement à l’équipe à la fin du set. Après, on a juste pris la décision d’arrêter le match.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.