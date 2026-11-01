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Arthur Fils se justifie : « Mon abandon à Bâle n’avait rien à voir avec le Masters. C’était juste pour ne pas aggraver quelque chose que je pensais avoir »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il y avait beau­coup d’in­quié­tude autour de lui depuis son abandon contre Taylor Fritz vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a rassuré tout le monde ce dimanche en confé­rence de presse. 

Bien posi­tionné dans la course au Masters, le numéro 1 fran­çais, 8e mondial, a d’abord confirmé sa parti­ci­pa­tion au Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre) avant de justi­fier sa déci­sion de jeter l’éponge en Suisse. Extrait relayé par L’Equipe :

Sur cet abandon à Bâle, était‐ce par précau­tion pour préserver vos chances en vue du Masters ?
Non, ça n’avait rien à voir avec le Masters. C’était juste pour ne pas aggraver quelque chose que je pensais avoir. C’est juste par précau­tion, juste pour ma personne. J’en ai parlé rapi­de­ment à l’équipe à la fin du set. Après, on a juste pris la déci­sion d’ar­rêter le match.

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 19:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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