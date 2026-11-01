Alors qu’il y avait beau­coup d’in­quié­tude autour de lui depuis son abandon contre Taylor Fritz vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a rassuré tout le monde ce dimanche en confé­rence de presse.

Bien posi­tionné dans la course au Masters, le numéro 1 fran­çais, 8e mondial, a d’abord confirmé sa parti­ci­pa­tion au Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre) avant de justi­fier sa déci­sion de jeter l’éponge en Suisse. Extrait relayé par L’Equipe :

Sur cet abandon à Bâle, était‐ce par précau­tion pour préserver vos chances en vue du Masters ?

Non, ça n’avait rien à voir avec le Masters. C’était juste pour ne pas aggraver quelque chose que je pensais avoir. C’est juste par précau­tion, juste pour ma personne. J’en ai parlé rapi­de­ment à l’équipe à la fin du set. Après, on a juste pris la déci­sion d’ar­rêter le match.