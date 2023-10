Auteur d’une année remar­quable à seule­ment 19 ans (36e mondial, double fina­liste ATP dont un titre décroché à Lyon), Arthur Fils a dépassé toutes les attentes, à commencer par les siennes.

C’est en tout cas ce qu’il a confié à nos confrères d’Eurosport juste avant de débuter le Masters 1000 de Paris.

« Si l’on m’avait dit il y a un an que j’en serais là dans ma carrière, je ne sais pas si je l’au­rais vu mais j’au­rais signé. C’est sûr que j’ai fait une bonne année, je suis vrai­ment content mais après, on peut toujours mieux faire. Je pars du prin­cipe qu’on peut toujours mieux faire. Mais je prends tout ce que j’ai à prendre car c’était quand même une super année et je regarde déjà vers l’année prochaine. »