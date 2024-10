Solide vain­queur de Marin Cilic pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy (7–6(5), 6–4), Arthur Fils, programmé ce mardi en première rota­tion à 11 heures du matin, n’a pas semblé emballé par l’am­biance lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé, en confé­rence de presse d’après match, s’il avait apprécié la fameuse ambiance de l’Accor Arena.

« C’était sympa. Mais quand on joue à 11 heures, on sait que ça ne va pas être plein. Ce n’est pas comme lors­qu’on joue en soirée. L’ambiance est diffé­rente. Mais toutes les personnes qui étaient là ce (mardi) matin étaient à fond et ça fait plaisir. J’espère que ce sera pareil au deuxième tour, voire mieux. Mais c’est une bonne ambiance, c’est sûr. »