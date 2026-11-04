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Arthur Fils sur sa quali­fi­ca­tion pour Turin : « J’étais tendu devant le match de Quentin, c’était horrible »

Par
Baptiste Mulatier
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Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre) depuis la victoire de Quentin Halys contre Frances Tiafoe plus tôt dans la journée, Arthur Fils a pu jouer libéré lors de son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

Tombeur du qualifié Tomas Machac (6−3, 7–6), le numéro 1 fran­çais, 7e mondial, a raconté au micro d’Eurosport comment il avait vécu la nouvelle.

« J’attendais à l’hôtel. Je regar­dais le match de Quentin (Halys, tombeur de Frances Tiafoe en sauvant quatre balles de match, ndlr). Son match, c’était un enfer. J’étais tendu, c’était horrible. Je l’ai vu gagné et tout s’est relâché. Je me suis juste dit que j’allais vrai­ment profiter ce mercredi soir sur le court. »

Quatrième Français qualifié pour les huitièmes de finale, Arthur Fils retrou­vera Taylor Fritz, contre qui il a dû aban­donner la semaine dernière à Bâle.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 23:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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