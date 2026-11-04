Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre) depuis la victoire de Quentin Halys contre Frances Tiafoe plus tôt dans la journée, Arthur Fils a pu jouer libéré lors de son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.
Tombeur du qualifié Tomas Machac (6−3, 7–6), le numéro 1 français, 7e mondial, a raconté au micro d’Eurosport comment il avait vécu la nouvelle.
« J’attendais à l’hôtel. Je regardais le match de Quentin (Halys, tombeur de Frances Tiafoe en sauvant quatre balles de match, ndlr). Son match, c’était un enfer. J’étais tendu, c’était horrible. Je l’ai vu gagné et tout s’est relâché. Je me suis juste dit que j’allais vraiment profiter ce mercredi soir sur le court. »
Quatrième Français qualifié pour les huitièmes de finale, Arthur Fils retrouvera Taylor Fritz, contre qui il a dû abandonner la semaine dernière à Bâle.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.