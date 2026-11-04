Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre) depuis la victoire de Quentin Halys contre Frances Tiafoe plus tôt dans la journée, Arthur Fils a pu jouer libéré lors de son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

Tombeur du qualifié Tomas Machac (6−3, 7–6), le numéro 1 fran­çais, 7e mondial, a raconté au micro d’Eurosport comment il avait vécu la nouvelle.

« J’attendais à l’hôtel. Je regar­dais le match de Quentin (Halys, tombeur de Frances Tiafoe en sauvant quatre balles de match, ndlr). Son match, c’était un enfer. J’étais tendu, c’était horrible. Je l’ai vu gagné et tout s’est relâché. Je me suis juste dit que j’allais vrai­ment profiter ce mercredi soir sur le court. »

📊 Pour la 5e fois dans l’his­toire du Rolex Paris Masters, au moins 4 joueurs fran­çais 🇫🇷 se sont quali­fiés pour les 1⁄ 8 de finale du tournoi :

▪️ 1986 : 4⃣ (Forget, Benhabiles, Leconte, Noah)

▪️ 2009 : 5⃣ (Clément, Monfils, Simon, Tsonga, Benneteau)

▪️ 2016 : 4⃣ (Pouille,… pic.twitter.com/h1YTW5ewVq — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 4, 2026

Quatrième Français qualifié pour les huitièmes de finale, Arthur Fils retrou­vera Taylor Fritz, contre qui il a dû aban­donner la semaine dernière à Bâle.