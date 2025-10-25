Lors de sa confé­rence de presse, Arthur a clai­re­ment mis un terme à la ques­tion de la fameuse finale de Shanghaï en poin­tant le fait que le circuit ne s’ar­rête jamais et que c’est la constance qui définit son niveau.

« Ce que l’on a fait est excep­tionnel, c’est histo­rique, c’est tous les adjec­tifs que vous souhaitez. On a vécu cela en famille, c’était incroyable. Je suis hyper content pour lui. Maintenant, le circuit ATP, c’est toutes les semaines, ce sont des tour­nois toutes les semaines. On a déjà tourné la page. On pourra en parler toute notre vie. Je l’ai dit et le redis, on en repar­lera après notre carrière, c’est sûr, mais la page a été tournée. Il y a un nouveau tournoi cette semaine, plein d’ob­jec­tifs respec­tifs. Je suis toujours son premier fan, son premier soutien, son premier mentor, son premier cousin dans l’aventure ! »