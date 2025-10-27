AccueilATPATP - Rolex Paris MastersArthur Rinderknech, après sa victoire au premier tour : "Était-ce le tournant...
ATP - Rolex Paris Masters

Arthur Rinderknech, après sa victoire au premier tour : « Était‐ce le tour­nant de ma saison ? C’était un moment très impor­tant. Probablement le meilleur moment de tennis de ma carrière pour le moment »

Par Thomas S

Deux semaines après sa magni­fique épopée sur le Masters 1000 de Shanghai où il s’est incliné face à son cousin, Valentin Vacherot, en finale, Arthur Rinderknech était de retour sur le court ce lundi, à l’oc­ca­sion du premier tour du Rolex Paris Masters. 

Vainqueur du Hongrois Marozsan (7−6, 7–6), le 29e joueur mondial est revenu, en confé­rence de presse d’après match, sur son match déclic face à Alexander Zverev au premier tour de Wimbledon. Une victoire fonda­trice pour la suite de la saison. 

« C’était un moment très impor­tant. Probablement le meilleur moment de tennis de ma carrière pour le moment. Ou, si ce n’est pas le cas, c’est l’un des trois plus beaux. Était‐ce le tour­nant de ma saison ? Jouer contre Sinner à Roland a peut‐être été un grand moment. Même si j’ai perdu en trois sets, j’ai pu constater ma valeur en tant que joueur. Ensuite, plusieurs choses se sont enchaî­nées petit à petit. Je sens que je suis sur la bonne voie et que je peux faire ce que je veux, comme je le souhaite, avec les bonnes personnes à mes côtés. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 18:48

