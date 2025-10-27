Deux semaines après sa magnifique épopée sur le Masters 1000 de Shanghai où il s’est incliné face à son cousin, Valentin Vacherot, en finale, Arthur Rinderknech était de retour sur le court ce lundi, à l’occasion du premier tour du Rolex Paris Masters.
Vainqueur du Hongrois Marozsan (7−6, 7–6), le 29e joueur mondial est revenu, en conférence de presse d’après match, sur son match déclic face à Alexander Zverev au premier tour de Wimbledon. Une victoire fondatrice pour la suite de la saison.
« C’était un moment très important. Probablement le meilleur moment de tennis de ma carrière pour le moment. Ou, si ce n’est pas le cas, c’est l’un des trois plus beaux. Était‐ce le tournant de ma saison ? Jouer contre Sinner à Roland a peut‐être été un grand moment. Même si j’ai perdu en trois sets, j’ai pu constater ma valeur en tant que joueur. Ensuite, plusieurs choses se sont enchaînées petit à petit. Je sens que je suis sur la bonne voie et que je peux faire ce que je veux, comme je le souhaite, avec les bonnes personnes à mes côtés. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 18:48