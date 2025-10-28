AccueilATPATP - Rolex Paris MastersArthur Rinderknech sur les fameux rideaux antibruit : "Occasionnellement, on peut entendre...
Arthur Rinderknech sur les fameux rideaux anti­bruit : « Occasionnellement, on peut entendre un petit truc, mais ce n’est pas violent. Personnellement, ça ne m’a pas du tout dérangé. Je ne sais pas si cela déran­gera les autres joueurs »

Vainqueur de Marozsan au premier tour du Rolex Paris Masters, Arthur Rinderknech peut rejouer son cousin au prochain tour, un peuy plus de deux semaines après leur finale impro­bable à Shanghai. En atten­dant, il a voulu rendre hommage à Bercy tout en préci­sant que les condi­tions à Nanterre sont incroyables.

« C’est diffé­rent parce que ce ne sera jamais pareil qu’à Bercy. Bercy était mythique, il y a son histoire, tout ce qui s’est passé. Je pense que le public reste le même. Je pense que ce sont les mêmes connais­seurs du tennis qui viennent à La Défense que ceux qui étaient à Bercy. C’est le même tournoi, il y a la même ambiance entre les couleurs et les condi­tions. Ce n’est évidem­ment pas pareil, mais l’arène est magni­fique, le Central est magni­fique. Le jeu de couleurs et de musique, tout ça, l’en­trée est géniale aussi. Nous, joueurs de tennis, on ne peut qu’être ravis de profiter de ces condi­tions excel­lentes. Occasionnellement, on peut entendre un petit truc, mais ce n’est pas violent. Personnellement, ça ne m’a pas du tout dérangé. Je ne sais pas si cela déran­gera les autres joueurs, mais ce n’était pas mon cas. »

