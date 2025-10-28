Vainqueur de Marozsan au premier tour du Rolex Paris Masters, Arthur Rinderknech peut rejouer son cousin au prochain tour, un peuy plus de deux semaines après leur finale improbable à Shanghai. En attendant, il a voulu rendre hommage à Bercy tout en précisant que les conditions à Nanterre sont incroyables.
« C’est différent parce que ce ne sera jamais pareil qu’à Bercy. Bercy était mythique, il y a son histoire, tout ce qui s’est passé. Je pense que le public reste le même. Je pense que ce sont les mêmes connaisseurs du tennis qui viennent à La Défense que ceux qui étaient à Bercy. C’est le même tournoi, il y a la même ambiance entre les couleurs et les conditions. Ce n’est évidemment pas pareil, mais l’arène est magnifique, le Central est magnifique. Le jeu de couleurs et de musique, tout ça, l’entrée est géniale aussi. Nous, joueurs de tennis, on ne peut qu’être ravis de profiter de ces conditions excellentes. Occasionnellement, on peut entendre un petit truc, mais ce n’est pas violent. Personnellement, ça ne m’a pas du tout dérangé. Je ne sais pas si cela dérangera les autres joueurs, mais ce n’était pas mon cas. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 10:30