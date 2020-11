Rafael Nadal connaît son premier adversaire à Paris : son compatriote Feliciano Lopez. Et si ce dernier a fêté ses 39 ans il y a quelques semaines, il est loin d’être un cadeau pour Rafa. Il ne l’a pas battu depuis 8 ans et un match à l’Open d’Australie. Depuis, les deux espagnols se sont affrontés deux fois, deux fois sur dur et…deux victoires pour Feliciano. Si Nadal l’a battu 9 fois au cours de sa carrière, Lopez est le deuxième espagnol l’ayant le plus battu (4 fois) derrière David Ferrer (6 fois).

Au début d’une semaine où le Majorquin a de grandes chances de remporter pour la première fois le Masters 1000 de Paris, il est important de rappeler une statistique marquante. Parmi ses 86 titres, il n’en a remporté qu’un seul en indoor. A Madrid, il y a…quinze ans !

Remporter ce tournoi ne serait vraiment pas anodin pour le Taureau de Manacor…