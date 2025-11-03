S’il s’est incliné en deux sets serrés face à Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, il ne lui a pas manqué grand‐chose selon le journaliste Benoît Maylin.
Très bonne finale de Félix.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 2, 2025
Impressionnant au service.
Mais ce revers… qui lui coûte si cher.
Toujours est‐il qu’il s’est gagné sa place au Masters. Enfin presque.
Tout va se jouer cette semaine entre lui et Musetti.
Si Djokovic joue à Turin.
Mais je pense qu’il va venir.
« Très bonne finale de Félix. Impressionnant au service. Mais ce revers… qui lui coûte si cher. Toujours est‐il qu’il s’est gagné sa place au Masters. Enfin presque. Tout va se jouer cette semaine entre lui et Musetti. Si Djokovic joue à Turin. Mais je pense qu’il va venir. »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 13:15