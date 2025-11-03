S’il s’est incliné en deux sets serrés face à Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, il ne lui a pas manqué grand‐chose selon le jour­na­liste Benoît Maylin.

Très bonne finale de Félix.

Impressionnant au service.

Mais ce revers… qui lui coûte si cher.

Toujours est‐il qu’il s’est gagné sa place au Masters. Enfin presque.

Tout va se jouer cette semaine entre lui et Musetti.

Si Djokovic joue à Turin.

Mais je pense qu’il va venir. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 2, 2025

