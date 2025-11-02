Battu par un Jannik Sinner toujours aussi impitoyable avec ses adversaires, ce dimanche en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a rendu un bel hommage à l’Italien dans son discours lors de cérémonie de remise des prix. Le tout avec une petite pointe d’humour.
« Ce n’est jamais facile de perdre en finale, mais je dois féliciter Jannik. Félicitations à toi et à ton équipe. Tu pousses tous les joueurs et moi‐même à nous améliorer et à progresser. Je ne peux que te féliciter et te tirer mon chapeau pour tous les progrès accomplis depuis que nous nous connaissons. Je crois qu’on jouait à FIFA quand on avait 16 ou 17 ans. Tu es devenu un bien meilleur joueur depuis (rires). »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 17:45