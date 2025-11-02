AccueilVidéosAuger-Aliassime à Sinner après sa défaite en finale : "Tu es devenu...
Auger‐Aliassime à Sinner après sa défaite en finale : « Tu es devenu un bien meilleur joueur depuis l’époque où on jouait à FIFA quand on avait 16 ou 17 ans »

Battu par un Jannik Sinner toujours aussi impi­toyable avec ses adver­saires, ce dimanche en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a rendu un bel hommage à l’Italien dans son discours lors de céré­monie de remise des prix. Le tout avec une petite pointe d’humour. 

« Ce n’est jamais facile de perdre en finale, mais je dois féli­citer Jannik. Félicitations à toi et à ton équipe. Tu pousses tous les joueurs et moi‐même à nous améliorer et à progresser. Je ne peux que te féli­citer et te tirer mon chapeau pour tous les progrès accom­plis depuis que nous nous connais­sons. Je crois qu’on jouait à FIFA quand on avait 16 ou 17 ans. Tu es devenu un bien meilleur joueur depuis (rires). »

