Battu par un Jannik Sinner toujours aussi impi­toyable avec ses adver­saires, ce dimanche en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a rendu un bel hommage à l’Italien dans son discours lors de céré­monie de remise des prix. Le tout avec une petite pointe d’humour.

Felix Aliassime to Jannik Sinner at Paris Masters :



« I think we were playing FIFA when we were 16 or 17. You’re a much better player since then.” 😂 pic.twitter.com/bP3JybnCDf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2025

« Ce n’est jamais facile de perdre en finale, mais je dois féli­citer Jannik. Félicitations à toi et à ton équipe. Tu pousses tous les joueurs et moi‐même à nous améliorer et à progresser. Je ne peux que te féli­citer et te tirer mon chapeau pour tous les progrès accom­plis depuis que nous nous connais­sons. Je crois qu’on jouait à FIFA quand on avait 16 ou 17 ans. Tu es devenu un bien meilleur joueur depuis (rires). »

