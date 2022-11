Holger Rune a mis fin à la série de 16 victoires consé­cu­tives de Felix Auger‐Aliassime ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy. En confé­rence de presse, le Canadien a large­ment reconnu la supé­rio­rité de son jeune adver­saire, dont la perfor­mance l’a vrai­ment bluffé.

« La manière dont il jouait et à quel point il jouait bien… Ah ! il faut vrai­ment lui rendre hommage pour cela. Il a joué de manière agres­sive, sans rien manquer. Je n’ai pas vu beau­coup de joueurs aussi agres­sifs et capables de lâcher des coups de si loin et si fort. Moi, de mon côté, j’ai essayé de dérouler mon jeu sur le court, j’ai joué deux, trois bons coups de suite. Je ne dirais pas que mon coup droit m’a manqué mais à des points impor­tants et puis le deuxième set, j’ai commis deux ou trois erreurs, j’ai été breaké. Je n’ai pas réussi à avoir l’as­cen­dant parce qu’il jouait très bien. »