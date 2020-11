Battu à six reprises en finale de tournois de simple ATP, Félix Auger-Aliassime s’est vengé à remportant le Rolex Paris Masters en double. Associé au Polonais Hubert Hurkacz, les deux « novices » ont créé la grosse sensation de la semaine en s’emparant d’un tel tournoi à une semaine du Masters de Londres. Ils ont tout simplement battu les meilleurs joueurs du monde dans cette discipline, un sacré exploit.

C’est dans l’émission québécoise Salut Bonjour que le natif de Montréal a livré ses premières impressions : « Ça fait plaisir. Ce sont des moments pour lesquels tu travailles fort, a confié FAA. Je ne suis pas un joueur qui se spécialise dans le double, mais cette semaine, c’est quand même inattendu d’aller jusqu’au bout et de remporter le tournoi. J’en suis fier et je suis fier du tournoi qu’on a fait et de la façon dont on a persévéré dans le match pour sauver cinq balles de titre et finalement gagner. C’était tout un match et je suis très content pour mon partenaire. On est à un très jeune âge les deux et on n’a pas joué beaucoup de tournois en double. En fait, c’était la première fois, cette semaine, que je gagnais deux matchs de suite en double dans un tournoi. Et finalement, on gagne le tournoi en battant pratiquement toutes les têtes de série qu’il y avait. C’est vraiment une semaine magnifique et je serai content de rejouer avec lui dans le futur et peut-être même gagner d’autres tournois ensemble ». Et oui, qui sait ?