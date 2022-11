Après sa défaite en demi‐finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Felix Auger‐Aliassime a insisté sur plusieurs aspects du jeu d’Holger Rune : son agres­si­vité, sa puis­sance mais aussi sa justesse. Cette dernière a presque fini par écoeurer le Canadien, battu en deux sets alors qu’il avait gagné ses 16 derniers matchs.

« Je pense qu’il a voulu réagir par rapport à la finale de la semaine dernière. Il a voulu être encore plus agressif, jouer le tout pour le tout et ça lui a souri. A un moment je me disais : ‘il va aussi rater quel­que­fois, j’au­rais des chances’, mais il a continué à très bien jouer, à être précis, comme vous l’avez dit, sur mes retours de deuxièmes, mais aussi sur les premières. Parfois je faisais des services pas mal, je me deman­dais comment varier pour le faire moins bien jouer. En même temps, je savais que je devais de mon côté aussi être plus agressif mais quand on est mené au score, ce n’est pas facile de lâcher ses coups. L’accumulation des deux, son niveau et le scénario du match, faisait que plus le match avan­çait, plus c’était compliqué pour moi », a expliqué FAA en confé­rence de presse.