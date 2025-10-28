En zone mixte après sa victoire contre Francisco Comesana au premier tour du Masters 1000 de Paris (6−7 [2], 6–3, 6–3), le 10e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime, a tiré la sonnette d’alarme.

« Franchement, les balles sont nulles, elles ne rebon­dissent pas droit ! Quand tu essaies de mettre la balle dans le court, ça va, mais dès que tu essaies d’être précis au service ou de frapper… Il faut que ça change. Il faut qu’on trouve une solu­tion, ça fait depuis le Covid qu’on en parle, mais à chaque fois, il n’y a pas de solu­tion, il faut qu’on en trouve une pour que ça aille mieux Si vous regardez la balle que vous jouez au tennis, il y a toujours une couture blanche. Là, la couture n’est pas uniforme, donc ça fait que parfois, elle est plus large, parfois, elle est plus fine, parfois, il y a un creux. La balle n’est pas vrai­ment ronde. C’est un vrai problème. »

Un sujet de plus à Nanterre, où le ralen­tis­se­ment de la surface fait égale­ment beau­coup parler.