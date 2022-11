Hier face à Ymer sur le court 1, le Canadien a vécu l’enfer. Dominé et pas à l’aise, il a fallu vrai­ment qu’il se fasse violence pour revenir et finir par remporter ce duel aux forceps. Ce match très long rajoute donc une dose de fatigue à une fin de saison assez folle puisque le Canadien a signé sa 16ème victoire de suite. Même s’il ne voulait pas en rajouter sur son état de fatigue

« Je suis plutôt fatigué, mais ce n’est pas le temps de me plaindre ou de me lamenter, s’est-il motivé, en entrevue d’après-match. J’ai décidé de jouer ces tour­nois, j’en ai remporté trois, alors je ne peux pas me plaindre. J’ai en quelque sorte trouvé un second souffle après avoir sauvé [deux] balles de bris à 4–1 [au deuxième set]. J’ai joué de mieux en mieux, je frap­pais les balles bien mieux et je servais mieux »