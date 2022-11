Felix Auger‐Aliassime restera le dernier joueur à avoir battu Gilles Simon. Il a raconté au micro d’Eurosport comment il avait vécu et géré ce moment si parti­cu­lier face à un joueur qui vivait les dernières instants de sa longue carrière.

« Pendant le match, on oublie un peu. On est foca­lisé sur le moment, comment réussir à gagner le match. Quand on joue une balle, on se dit : ‘ah ça c’est bien joué’ ou ‘j’au­rais dû faire ça’. On est vrai­ment dans le jeu. Mais c’est vrai que quand la balle de match arrive, je me dis : ‘Si je gagne ce point, c’est le dernier point de Gilles, c’est vrai­ment la fin pour lui’. Je l’ap­précie vrai­ment. C’était un moment spécial avec beau­coup d’émo­tions. Je suis content qu’il ait eu une belle céré­monie, un bel hommage à sa grande carrière », a confié le Canadien, qui affron­tera Frances Tiafoe en quarts de finale à Bercy vendredi.