Un peu plus d’un an après son impro­bable titre à Shanghai, Valentin Vacherot a remporté un deuxième titre sur le circuit prin­cipal en deux finales : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3.

Le Monégasque bluffe les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin qui n’au­rait pas imaginé que le joueur de 27 ans se retrouve 27e mondial en novembre 2026.

« Il m’épate. Jamais je n’aurais imaginé que Vacherot reste dans le Top 30, un an après son titre irréel à Shanghaï. Sa saison 2026 est très très solide. Le titre à Bâle, battant Jodar, Fritz et Lehecka en finale. Demies à Monte‐Carlo et Tokyo Et invaincu en coupe Davis », a réagi l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X.

Il m’épate.

Jamais je n’aurais imaginé que Vacherot reste dans le Top 30, un an après son titre irréel à Shanghaï.

Sa saison 2026 est très très solide.

Le titre à Bâle, battant Jodar, Fritz et Lehecka en finale.

1⁄ 2 à Monte‐Carlo et Tokyo

Et invaincu en coupe Davis.

🏆👏 pic.twitter.com/oKgAWgvZyX — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 1, 2026

Valentin Vacherot va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affron­tera Novak Djokovic dès le premier tour.