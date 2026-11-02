Un peu plus d’un an après son improbable titre à Shanghai, Valentin Vacherot a remporté un deuxième titre sur le circuit principal en deux finales : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3.
Le Monégasque bluffe les observateurs, parmi lesquels le journaliste Benoît Maylin qui n’aurait pas imaginé que le joueur de 27 ans se retrouve 27e mondial en novembre 2026.
« Il m’épate. Jamais je n’aurais imaginé que Vacherot reste dans le Top 30, un an après son titre irréel à Shanghaï. Sa saison 2026 est très très solide. Le titre à Bâle, battant Jodar, Fritz et Lehecka en finale. Demies à Monte‐Carlo et Tokyo Et invaincu en coupe Davis », a réagi l’éditorialiste sur le réseau social X.
Valentin Vacherot va désormais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affrontera Novak Djokovic dès le premier tour.
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 11:14