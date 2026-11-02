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Avant Novak Djokovic, Valentin Vacherot impres­sionne : « Jamais je n’aurais imaginé qu’il reste dans le Top 30, un an après son titre irréel à Shanghaï »

Par
Baptiste Mulatier
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Un peu plus d’un an après son impro­bable titre à Shanghai, Valentin Vacherot a remporté un deuxième titre sur le circuit prin­cipal en deux finales : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3.

Le Monégasque bluffe les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin qui n’au­rait pas imaginé que le joueur de 27 ans se retrouve 27e mondial en novembre 2026. 

« Il m’épate. Jamais je n’aurais imaginé que Vacherot reste dans le Top 30, un an après son titre irréel à Shanghaï. Sa saison 2026 est très très solide. Le titre à Bâle, battant Jodar, Fritz et Lehecka en finale. Demies à Monte‐Carlo et Tokyo Et invaincu en coupe Davis », a réagi l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X. 

Valentin Vacherot va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affron­tera Novak Djokovic dès le premier tour.

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 11:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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