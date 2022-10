Mené 6–4, 5–3, Gilles était déjà à la retraite. Mais son travail de sape peut aussi déclen­cher des trous d’air chez son adver­saire même aussi expé­ri­menté qu’Andy Murray. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé quand l’Ecossais devait conclure sur sa remise en jeu.

Il en fallait pas plus pour que Gillou revienne dans le match en alignant quatre jeux de suite (7−5). Le public donnait enfin de la voix, et le dernier set allait être hale­tant. Andy semblait touché physi­que­ment alors que le Tricolore restait dans sa ligne.

Encouragés par les mous­que­taires, Gasquet, Monfils, Tsonga présents dans les tribunes, Simon semblait plus frais et plus réaliste d’au­tant que la foule jouait son rôle de 3ème homme.

Au final, Gilles bouclait donc son 19ème duel face à l’Ecossais avec seule­ment une 3ème victoire (4−6, 7–5, 6–3) en 2 heures et 50 minutes de jeu. La céré­monie prévue pour lui rendre hommage est donc remise à plus tard.