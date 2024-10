Invité par l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Paris‐Bercy après avoir annoncé la fin de sa carrière, qui inter­viendra lors de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros, Richard Gasquet a une nouvelle fois tout donné malgré sa défaite dès le premier tour ce mardi face au Belge Zizou Bergs (6−3, 6–4).

Si les grands adieux auront donc lieu sur le Philippe Chatrier au prin­temps prochain, Cédric Pioline, le direc­teur du tournoi, a tenu à orga­niser une petite céré­monie en l’hon­neur du Biterrois.

Invité à s’ex­primer, Richie a forcé­ment tenu à remer­cier le public trico­lore : « On aime­rait que ce moment ne vienne jamais, on aime­rait jouer toute notre vie au tennis. C’est un sport qui est excep­tionnel. J’ai eu la chance de jouer ici en 2003 et on est aujourd’hui en 2024, donc c’est sûr que ça fait quelques saisons. Je veux remer­cier le public, il a toujours été extra­or­di­naire avec moi, du début à la fin. Cette belle aven­ture a été possible grâce à vous, vous m’avez donné toute ma vie des sensa­tions extra­or­di­naires. Merci beaucoup. »