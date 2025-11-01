AccueilATPATP - Rolex Paris MastersBattu par Zverev, Daniil Medvedev va pouvoir aller enfin aux Maldives ou...
ATP - Rolex Paris Masters

Battu par Zverev, Daniil Medvedev va pouvoir aller enfin aux Maldives ou presque !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

295
Screenshot

Le joueur russe qui a réalisé sa plus mauvaise saison depuis long­temps jouait gros à Nanterre et notam­ment une place à Turin. Battu en trois manches par Sascha, il a donc été offi­ciel­le­ment éliminé de la course. 

C’est la première fois depuis 2018 qu’il ne sera pas présent à cet évène­ment qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Comme il l’avait dit en début de semaine, on sait où Dannil va noyer son chagrin.

C’est le temps des raies Manta..ou alors il respec­tera ses enga­ge­ments pris auprès de la direc­tion du Moselle Open où il a demandé une invitation. 

Si Daniil gagne Metz, il aura 310 points et sera encore derrière Ruud, 10ème avec 3235 alors que Bublik (2870) peut encore grimper. S’il gagne à Nanterre, il aura un capital de 3470 avant de se rendre à Metz.

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 10:53

Article précédent
Alexandre Zverev toujours très humble : « J’ai toujours été coura­geux, même sur les balles de match, et j’en suis fier »
Article suivant
Sinner monte en puis­sance après la fessée donnée à Shelton : « Je suis très content, d’à peu près tout »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.