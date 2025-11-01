Le joueur russe qui a réalisé sa plus mauvaise saison depuis long­temps jouait gros à Nanterre et notam­ment une place à Turin. Battu en trois manches par Sascha, il a donc été offi­ciel­le­ment éliminé de la course.

Sweet revenge for Zverev 🙌



After 14 defeats in 21 previous meetings to Daniil Medvedev, Sascha forced his way into the semis ▪️ https://t.co/NU6sSeHrUT pic.twitter.com/2rIRoI4qfH — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 1, 2025

C’est la première fois depuis 2018 qu’il ne sera pas présent à cet évène­ment qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Comme il l’avait dit en début de semaine, on sait où Dannil va noyer son chagrin.

Retrouvez le tableau prin­cipal, ainsi que les rencontres de demain sur notre site !



👉🏼 https://t.co/3X8kqE4VLr pic.twitter.com/TAfJVm7jMA — Moselle Open (@MoselleOpen) October 31, 2025

C’est le temps des raies Manta..ou alors il respec­tera ses enga­ge­ments pris auprès de la direc­tion du Moselle Open où il a demandé une invitation.

Si Daniil gagne Metz, il aura 310 points et sera encore derrière Ruud, 10ème avec 3235 alors que Bublik (2870) peut encore grimper. S’il gagne à Nanterre, il aura un capital de 3470 avant de se rendre à Metz.