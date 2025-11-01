Le joueur russe qui a réalisé sa plus mauvaise saison depuis longtemps jouait gros à Nanterre et notamment une place à Turin. Battu en trois manches par Sascha, il a donc été officiellement éliminé de la course.
Sweet revenge for Zverev 🙌— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 1, 2025
After 14 defeats in 21 previous meetings to Daniil Medvedev, Sascha forced his way into the semis ▪️ https://t.co/NU6sSeHrUT pic.twitter.com/2rIRoI4qfH
C’est la première fois depuis 2018 qu’il ne sera pas présent à cet évènement qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison.
Comme il l’avait dit en début de semaine, on sait où Dannil va noyer son chagrin.
Retrouvez le tableau principal, ainsi que les rencontres de demain sur notre site !— Moselle Open (@MoselleOpen) October 31, 2025
👉🏼 https://t.co/3X8kqE4VLr pic.twitter.com/TAfJVm7jMA
C’est le temps des raies Manta..ou alors il respectera ses engagements pris auprès de la direction du Moselle Open où il a demandé une invitation.
Si Daniil gagne Metz, il aura 310 points et sera encore derrière Ruud, 10ème avec 3235 alors que Bublik (2870) peut encore grimper. S’il gagne à Nanterre, il aura un capital de 3470 avant de se rendre à Metz.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 10:53