Le joueur russe qui a réalisé sa plus mauvaise saison depuis long­temps jouait gros à Nanterre et notam­ment une place à Turin. Battu en trois manches par Sascha, il a donc été offi­ciel­le­ment éliminé de la course.

C’est la première fois depuis 2018 qu’il ne sera pas présent à cet évène­ment qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Et comme il l’avait dit en début de semaine, on sait où il a l’in­ten­tion de voyager.

Finalement forfait sur le Moselle Open où il avait demandé une invi­ta­tion, le Russe va donc pouvoir rejoindre les raies manta.