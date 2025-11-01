Le joueur russe qui a réalisé sa plus mauvaise saison depuis longtemps jouait gros à Nanterre et notamment une place à Turin. Battu en trois manches par Sascha, il a donc été officiellement éliminé de la course.
C’est la première fois depuis 2018 qu’il ne sera pas présent à cet évènement qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Et comme il l’avait dit en début de semaine, on sait où il a l’intention de voyager.
Finalement forfait sur le Moselle Open où il avait demandé une invitation, le Russe va donc pouvoir rejoindre les raies manta.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 10:53