Battu en deux sets par Carlos Alcaraz en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche, Ben Shelton a rendu un magni­fique hommage à son adver­saire du jour en s’adres­sant direc­te­ment à lui lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« Je tiens à adresser toutes mes féli­ci­ta­tions à Carlos, ainsi qu’à toute son équipe, bien sûr. Je ne pense pas que tout le monde se rende compte à quel point il est diffi­cile de remporter deux tour­nois consé­cu­tifs à Vienne et à Paris. Dix matchs en quatorze jours, soit deux semaines, en passant d’un court lent à un court rapide. Je pense que cela témoigne de ta poly­va­lence en tant que cham­pion, ainsi que du travail que toi et ton équipe avez fourni. Chaque fois que nous sommes ensemble sur le court, j’ai l’impression que tu fais ressortir le meilleur de moi‐même. J’ai le senti­ment de m’améliorer à chaque fois que je joue à tes côtés. Je suis super heureux que tu sois de retour et en pleine forme. »