Battu en deux sets par Carlos Alcaraz en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche, Ben Shelton a rendu un magnifique hommage à son adversaire du jour en s’adressant directement à lui lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
« Je tiens à adresser toutes mes félicitations à Carlos, ainsi qu’à toute son équipe, bien sûr. Je ne pense pas que tout le monde se rende compte à quel point il est difficile de remporter deux tournois consécutifs à Vienne et à Paris. Dix matchs en quatorze jours, soit deux semaines, en passant d’un court lent à un court rapide. Je pense que cela témoigne de ta polyvalence en tant que champion, ainsi que du travail que toi et ton équipe avez fourni. Chaque fois que nous sommes ensemble sur le court, j’ai l’impression que tu fais ressortir le meilleur de moi‐même. J’ai le sentiment de m’améliorer à chaque fois que je joue à tes côtés. Je suis super heureux que tu sois de retour et en pleine forme. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 17:55