Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Ben Shelton, après avoir brisé le rêve d’un ami et fait le bonheur d’un autre : « C’est l’un de mes meilleurs potes, et le voir se quali­fier pour Turin pour la première fois est incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
-

S’il a défi­ni­ti­ve­ment écarté Tommy Paul de la course au Masters en le domi­nant ce vendredi en quarts de finale à Paris (6−4, 4–6, 6–3), Ben Shelton a, en revanche, fait un heureux : Frances Tiafoe.

Cette victoire a en effet scellé la quali­fi­ca­tion du 8e joueur mondial pour les ATP Finals, malgré son élimi­na­tion dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi pari­sien cette semaine.

« Frances a réalisé une année excep­tion­nelle. C’est l’un de mes meilleurs amis, et le voir se quali­fier pour Turin pour la première fois est incroyable. Je pense que c’est une étape formi­dable que peu de gens parviennent à fran­chir au cours de leur carrière. Je suis super heureux pour lui, et évidem­ment, nous avons eu beau­coup d’Américains en lice pour cette place. Ça a été une grande année pour nous tous, et c’était génial que nous soyions tous dans la course », a réagi Shelton au micro de l’ATP.

Lui aussi qualifié depuis plusieurs semaines pour les ATP Finals (15 au 22 novembre à Turin), le 4e mondial n’est égale­ment plus qu’à deux matchs d’un troi­sième titre en Masters 1000.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥