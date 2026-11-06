S’il a définitivement écarté Tommy Paul de la course au Masters en le dominant ce vendredi en quarts de finale à Paris (6−4, 4–6, 6–3), Ben Shelton a, en revanche, fait un heureux : Frances Tiafoe.
Cette victoire a en effet scellé la qualification du 8e joueur mondial pour les ATP Finals, malgré son élimination dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi parisien cette semaine.
« Frances a réalisé une année exceptionnelle. C’est l’un de mes meilleurs amis, et le voir se qualifier pour Turin pour la première fois est incroyable. Je pense que c’est une étape formidable que peu de gens parviennent à franchir au cours de leur carrière. Je suis super heureux pour lui, et évidemment, nous avons eu beaucoup d’Américains en lice pour cette place. Ça a été une grande année pour nous tous, et c’était génial que nous soyions tous dans la course », a réagi Shelton au micro de l’ATP.
Lui aussi qualifié depuis plusieurs semaines pour les ATP Finals (15 au 22 novembre à Turin), le 4e mondial n’est également plus qu’à deux matchs d’un troisième titre en Masters 1000.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.