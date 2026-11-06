S’il a défi­ni­ti­ve­ment écarté Tommy Paul de la course au Masters en le domi­nant ce vendredi en quarts de finale à Paris (6−4, 4–6, 6–3), Ben Shelton a, en revanche, fait un heureux : Frances Tiafoe.

Cette victoire a en effet scellé la quali­fi­ca­tion du 8e joueur mondial pour les ATP Finals, malgré son élimi­na­tion dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi pari­sien cette semaine.

« Frances a réalisé une année excep­tion­nelle. C’est l’un de mes meilleurs amis, et le voir se quali­fier pour Turin pour la première fois est incroyable. Je pense que c’est une étape formi­dable que peu de gens parviennent à fran­chir au cours de leur carrière. Je suis super heureux pour lui, et évidem­ment, nous avons eu beau­coup d’Américains en lice pour cette place. Ça a été une grande année pour nous tous, et c’était génial que nous soyions tous dans la course », a réagi Shelton au micro de l’ATP.

Lui aussi qualifié depuis plusieurs semaines pour les ATP Finals (15 au 22 novembre à Turin), le 4e mondial n’est égale­ment plus qu’à deux matchs d’un troi­sième titre en Masters 1000.