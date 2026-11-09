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Ben Shelton, après sa défaite en finale contre Carlos Alcaraz : « Un peu comme Rafael Nadal, le plan de jeu du fond de court est d’en­voyer des balles lourdes sur le revers des adver­saires. Mais sur un court aussi rapide, c’est vrai­ment difficile »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il ne s’est incliné que contre Carlos Alcaraz en finale dimanche (7−6 [5], 7–5), Ben Shelton ne s’est pas senti forcé­ment très à l’aise sur la surface très rapide du Rolex Paris Maters cette année.

C’est tout cas ce que l’Américain a expliqué en confé­rence de presse après sa défaite : 

« Je suis quel­qu’un qui aime frapper la balle avec beau­coup de kick, avec des services avec beau­coup d’effet, des coups droits lourds, et des varia­tions de rythme. Mais les services qui ne rebon­dissent pas aussi haut sur une surface telle qu’ici sont moins effi­caces. Je les utilise donc moins. C’est la même chose pour mon coup droit. Je pense que face à beau­coup de gars, en tant que gaucher, un peu comme Rafa (Nadal), le plan de jeu du fond de court est d’en­voyer des balles lourdes sur le revers des adver­saires pour les mettre mal à l’aise. Mais sur un court aussi rapide, c’est vrai­ment diffi­cile de faire jaillir la balle hors de la « zone ». Donc, il faut s’adapter, proposer un style de jeu légè­re­ment diffé­rent. Ici, j’ai réussi à faire ces ajus­te­ments, même si je n’ai pas tout exécuté à la perfec­tion… Mais avec cette inten­tion et cet état d’es­prit, j’ai réussi une bonne semaine. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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