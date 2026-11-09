S’il ne s’est incliné que contre Carlos Alcaraz en finale dimanche (7−6 [5], 7–5), Ben Shelton ne s’est pas senti forcé­ment très à l’aise sur la surface très rapide du Rolex Paris Maters cette année.

C’est tout cas ce que l’Américain a expliqué en confé­rence de presse après sa défaite :

« Je suis quel­qu’un qui aime frapper la balle avec beau­coup de kick, avec des services avec beau­coup d’effet, des coups droits lourds, et des varia­tions de rythme. Mais les services qui ne rebon­dissent pas aussi haut sur une surface telle qu’ici sont moins effi­caces. Je les utilise donc moins. C’est la même chose pour mon coup droit. Je pense que face à beau­coup de gars, en tant que gaucher, un peu comme Rafa (Nadal), le plan de jeu du fond de court est d’en­voyer des balles lourdes sur le revers des adver­saires pour les mettre mal à l’aise. Mais sur un court aussi rapide, c’est vrai­ment diffi­cile de faire jaillir la balle hors de la « zone ». Donc, il faut s’adapter, proposer un style de jeu légè­re­ment diffé­rent. Ici, j’ai réussi à faire ces ajus­te­ments, même si je n’ai pas tout exécuté à la perfec­tion… Mais avec cette inten­tion et cet état d’es­prit, j’ai réussi une bonne semaine. »