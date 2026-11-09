S’il ne s’est incliné que contre Carlos Alcaraz en finale dimanche (7−6 [5], 7–5), Ben Shelton ne s’est pas senti forcément très à l’aise sur la surface très rapide du Rolex Paris Maters cette année.
C’est tout cas ce que l’Américain a expliqué en conférence de presse après sa défaite :
« Je suis quelqu’un qui aime frapper la balle avec beaucoup de kick, avec des services avec beaucoup d’effet, des coups droits lourds, et des variations de rythme. Mais les services qui ne rebondissent pas aussi haut sur une surface telle qu’ici sont moins efficaces. Je les utilise donc moins. C’est la même chose pour mon coup droit. Je pense que face à beaucoup de gars, en tant que gaucher, un peu comme Rafa (Nadal), le plan de jeu du fond de court est d’envoyer des balles lourdes sur le revers des adversaires pour les mettre mal à l’aise. Mais sur un court aussi rapide, c’est vraiment difficile de faire jaillir la balle hors de la « zone ». Donc, il faut s’adapter, proposer un style de jeu légèrement différent. Ici, j’ai réussi à faire ces ajustements, même si je n’ai pas tout exécuté à la perfection… Mais avec cette intention et cet état d’esprit, j’ai réussi une bonne semaine. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 10:08