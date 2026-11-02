Ben Shelton sur le début de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « C’est un grand entraîneur, l’un des meilleurs au monde, et en plus, il a été numéro un mondial en tant que joueur »
Un peu moins d’un an après sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit.
Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont longtemps été évoqués, c’est finalement Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en attirant dans son équipe l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003.
Au micro de TNT Sports avant le début du Rolex Paris Masters, le 4e mondial s’est exprimé sur le début de sa collaboration avec l’ex‐entraîneur et mentor d’Alcaraz.
« C’est un grand entraîneur, l’un des meilleurs au monde, et en plus, il a été numéro un mondial en tant que joueur. Je pense qu’il y a énormément d’expérience et de sagesse qu’il peut apporter à notre équipe. Il peut faire une grande différence, tant pour moi que pour mon jeu ».
Une association très intéressante sur le papier !
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.