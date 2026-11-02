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Ben Shelton sur le début de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « C’est un grand entraî­neur, l’un des meilleurs au monde, et en plus, il a été numéro un mondial en tant que joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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Un peu moins d’un an après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit.

Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont long­temps été évoqués, c’est fina­le­ment Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en atti­rant dans son équipe l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003. 

Au micro de TNT Sports avant le début du Rolex Paris Masters, le 4e mondial s’est exprimé sur le début de sa colla­bo­ra­tion avec l’ex‐entraîneur et mentor d’Alcaraz.

« C’est un grand entraî­neur, l’un des meilleurs au monde, et en plus, il a été numéro un mondial en tant que joueur. Je pense qu’il y a énor­mé­ment d’ex­pé­rience et de sagesse qu’il peut apporter à notre équipe. Il peut faire une grande diffé­rence, tant pour moi que pour mon jeu ».

Une asso­cia­tion très inté­res­sante sur le papier !

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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