Un peu moins d’un an après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit.

Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont long­temps été évoqués, c’est fina­le­ment Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en atti­rant dans son équipe l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003.

Au micro de TNT Sports avant le début du Rolex Paris Masters, le 4e mondial s’est exprimé sur le début de sa colla­bo­ra­tion avec l’ex‐entraîneur et mentor d’Alcaraz.

« C’est un grand entraî­neur, l’un des meilleurs au monde, et en plus, il a été numéro un mondial en tant que joueur. Je pense qu’il y a énor­mé­ment d’ex­pé­rience et de sagesse qu’il peut apporter à notre équipe. Il peut faire une grande diffé­rence, tant pour moi que pour mon jeu ».

“He has so much wisdom and expe­rience to help me”



Ben Shelton explains why he has linked up with Juan Carlos Ferrero for next season 🙌 pic.twitter.com/0coqwknsKQ — TNT Sports (@tntsports) November 1, 2026

Une asso­cia­tion très inté­res­sante sur le papier !