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Benjamin Balleret, coach de Valentin Vacherot, battu par Novak Djokovic : « En vérité, il n’a pas 39 ans mais 30 ou 32 ans. La clé de sa longé­vité, c’est son physique, et tout est dans l’hy­giène de vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il venait de remporter l’ATP 500 de Bâle, un an après son impro­bable sacre à Shanghai, où il avait d’ailleurs battu Novak Djokovic en deux sets, Valentin Vacherot s’est incliné dès le premier tour du Rolex Paris Masters face au Serbe (6–7(5), 7–5, 6–1).

Interrogé après le match par L’Equipe, le demi‐frère et entraî­neur du Monégasque, Benjamin Balleret, a notam­ment été impres­sionné par la perfor­mance physique du Serbe. 

« Ce qu’il a dans la raquette, c’est quelque chose qu’il ne va jamais perdre. C’est un immense cham­pion. La clé de sa longé­vité, c’est son physique, et pour faire ce qu’il fait à 39 ans, tout est dans l’hy­giène de vie, qui fait qu’il a 30 ou 32 ans en vérité. Il fait tout ce qu’il faut pour être bien physi­que­ment et ça se voit, il est capable de tenir sans souci des matches de 2 h 30′ à 3 heures. »

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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