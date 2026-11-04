Alors qu’il venait de remporter l’ATP 500 de Bâle, un an après son improbable sacre à Shanghai, où il avait d’ailleurs battu Novak Djokovic en deux sets, Valentin Vacherot s’est incliné dès le premier tour du Rolex Paris Masters face au Serbe (6–7(5), 7–5, 6–1).
Interrogé après le match par L’Equipe, le demi‐frère et entraîneur du Monégasque, Benjamin Balleret, a notamment été impressionné par la performance physique du Serbe.
« Ce qu’il a dans la raquette, c’est quelque chose qu’il ne va jamais perdre. C’est un immense champion. La clé de sa longévité, c’est son physique, et pour faire ce qu’il fait à 39 ans, tout est dans l’hygiène de vie, qui fait qu’il a 30 ou 32 ans en vérité. Il fait tout ce qu’il faut pour être bien physiquement et ça se voit, il est capable de tenir sans souci des matches de 2 h 30′ à 3 heures. »
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 12:25