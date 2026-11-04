Alors qu’il venait de remporter l’ATP 500 de Bâle, un an après son impro­bable sacre à Shanghai, où il avait d’ailleurs battu Novak Djokovic en deux sets, Valentin Vacherot s’est incliné dès le premier tour du Rolex Paris Masters face au Serbe (6–7(5), 7–5, 6–1).

Interrogé après le match par L’Equipe, le demi‐frère et entraî­neur du Monégasque, Benjamin Balleret, a notam­ment été impres­sionné par la perfor­mance physique du Serbe.

« Ce qu’il a dans la raquette, c’est quelque chose qu’il ne va jamais perdre. C’est un immense cham­pion. La clé de sa longé­vité, c’est son physique, et pour faire ce qu’il fait à 39 ans, tout est dans l’hy­giène de vie, qui fait qu’il a 30 ou 32 ans en vérité. Il fait tout ce qu’il faut pour être bien physi­que­ment et ça se voit, il est capable de tenir sans souci des matches de 2 h 30′ à 3 heures. »