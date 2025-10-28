Impressionnant vain­queur en moins d’une heure de Jiri Lehecka, ce mardi au premier tour du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot a fait plus qu’hon­neur à son invi­ta­tion accordée par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi parisien.

Deux semaines après son titre histo­rique à Shanghai, le Monégasque semble habité par une confiance inébran­lable. Et ce n’est pas son frère et entraî­neur, Benjamin Balleret, qui dira le contraire.

« Valentin a fait un super match. Il l’a agressé dès le début. Il a regardé Bercy à la télé toute sa jeunesse et je lui ai dit d’ima­giner qu’il était à Bercy. Et quand il est entré sur le terrain, il avait ce truc de profiter du moment. Je pense qu’il se sent légi­time. Il n’a rien à prouver à personne. Il a gagné à Shanghai, il a envie de bien faire et de conti­nuer sur sa lancée et de progresser », a déclaré Balleret au micro d’Eurosport.