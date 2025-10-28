Impressionnant vainqueur en moins d’une heure de Jiri Lehecka, ce mardi au premier tour du Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot a fait plus qu’honneur à son invitation accordée par l’organisation du tournoi parisien.
Deux semaines après son titre historique à Shanghai, le Monégasque semble habité par une confiance inébranlable. Et ce n’est pas son frère et entraîneur, Benjamin Balleret, qui dira le contraire.
« Valentin a fait un super match. Il l’a agressé dès le début. Il a regardé Bercy à la télé toute sa jeunesse et je lui ai dit d’imaginer qu’il était à Bercy. Et quand il est entré sur le terrain, il avait ce truc de profiter du moment. Je pense qu’il se sent légitime. Il n’a rien à prouver à personne. Il a gagné à Shanghai, il a envie de bien faire et de continuer sur sa lancée et de progresser », a déclaré Balleret au micro d’Eurosport.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 12:36