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Benoît Maylin, après la défaite d’Arthur Fils en huitièmes de finale : « Depuis Roland‐Garros de l’année dernière, il a passé son temps à conso­lider son physique, à modi­fier son service pour pas se foutre en l’air le dos, et à essayer de revenir à son niveau ! »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Arthur Fils n’a pas vrai­ment existé face à Taylor Fritz des grands jours (6−3, 6–4).

Pour le jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, il n’y avait tout simple­ment pas photo entre les deux joueurs sur une surface aussi rapide.

« Depuis Roland‐Garros de l’année dernière, il a passé son temps à faire en sorte que son physique soit conso­lidé, à modi­fier son service pour pas se foutre en l’air le dos, et à essayer de revenir à son niveau. Ça a pris un an et demi. Et le mec est top 10 ! Ce n’est pas une valeur sûre du top 10. On n’ar­rête pas de le répéter, les joueurs entre la 5e et 15e place mondiale sont inter­chan­geables. Ça peut bouger dans tous les sens. On peut dire ce qu’on veut, mais Arthur Fils est en train d’ap­prendre, est en train de progresser, d’avoir une palette de coups, de savoir un petit peu ce qui se passe contre les meilleurs. Quand un Taylor Fritz joue à ce niveau‐là, il est top 5. C’est bien beau de dire qu’Arthur Fils n’a pas trouvé des solu­tions, mais pour moi, il n’a pas les capa­cités d’avoir des solu­tions sur une surface pareille. »

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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