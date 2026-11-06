En huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Arthur Fils n’a pas vrai­ment existé face à Taylor Fritz des grands jours (6−3, 6–4).

Pour le jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, il n’y avait tout simple­ment pas photo entre les deux joueurs sur une surface aussi rapide.

« Depuis Roland‐Garros de l’année dernière, il a passé son temps à faire en sorte que son physique soit conso­lidé, à modi­fier son service pour pas se foutre en l’air le dos, et à essayer de revenir à son niveau. Ça a pris un an et demi. Et le mec est top 10 ! Ce n’est pas une valeur sûre du top 10. On n’ar­rête pas de le répéter, les joueurs entre la 5e et 15e place mondiale sont inter­chan­geables. Ça peut bouger dans tous les sens. On peut dire ce qu’on veut, mais Arthur Fils est en train d’ap­prendre, est en train de progresser, d’avoir une palette de coups, de savoir un petit peu ce qui se passe contre les meilleurs. Quand un Taylor Fritz joue à ce niveau‐là, il est top 5. C’est bien beau de dire qu’Arthur Fils n’a pas trouvé des solu­tions, mais pour moi, il n’a pas les capa­cités d’avoir des solu­tions sur une surface pareille. »