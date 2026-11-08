Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intrai­table au service (6−4, 6–4).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a insisté sur la supé­rio­rité de l’Espagnol, qui mène désor­mais 7–1 dan ses face‐à‐face avec le triple fina­liste en Grand Chelem.

Il s’excuse presque, Carlitos.

Il a contrôlé Ruud en 2 sets.

0 alerte sur son service, ni dans l’échange.

On en arrive à se demander si Casper n’a pas peur de lui.

Pas Shelton, son bour­reau à l’US Open.

Qui va gagner son 1er titre à Paris sur le court le plus rapide du monde ? pic.twitter.com/3fUsaPwPR7 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 7, 2026

« Il s’excuse presque, Carlitos. Il a contrôlé Ruud en 2 sets. 0 alerte sur son service, ni dans l’échange. On en arrive à se demander si Casper n’a pas peur de lui. Pas Shelton, son bour­reau à l’US Open. Qui va gagner son 1er titre à Paris sur le court le plus rapide du monde ? »