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Benoît Maylin sur la victoire de Carlos Alcaraz en demi‐finales : « On en arrive à se demander si Casper Ruud n’a pas peur de lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intrai­table au service (6−4, 6–4).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a insisté sur la supé­rio­rité de l’Espagnol, qui mène désor­mais 7–1 dan ses face‐à‐face avec le triple fina­liste en Grand Chelem.

« Il s’excuse presque, Carlitos. Il a contrôlé Ruud en 2 sets. 0 alerte sur son service, ni dans l’échange. On en arrive à se demander si Casper n’a pas peur de lui. Pas Shelton, son bour­reau à l’US Open. Qui va gagner son 1er titre à Paris sur le court le plus rapide du monde ? »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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