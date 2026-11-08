Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intraitable au service (6−4, 6–4).
Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin a insisté sur la supériorité de l’Espagnol, qui mène désormais 7–1 dan ses face‐à‐face avec le triple finaliste en Grand Chelem.
« Il s’excuse presque, Carlitos. Il a contrôlé Ruud en 2 sets. 0 alerte sur son service, ni dans l’échange. On en arrive à se demander si Casper n’a pas peur de lui. Pas Shelton, son bourreau à l’US Open. Qui va gagner son 1er titre à Paris sur le court le plus rapide du monde ? »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.