Le Masters 1000 de Paris‐Bercy débute pour le plus grand bonheur de tous les fans de tennis ce lundi ! Il d’abord marque le retour à la compé­ti­tion de Novak Djokovic, un peu plus d’un mois et demi après sa défaite en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev. Comment le public l’accueillera‐t‐il après les larmes à New York ? Dans quel état de forme sera‐t‐il ? Les ques­tions fusent, les prochains jours vont apporter les premières réponses.

Comme souvent, le Rolex Paris Masters sera aussi le juge de paix dans la course aux Finales ATP. Casper Ruud et Jannik Sinner sont favoris pour décro­cher les deux derniers tickets pour Turin. Mais Hubert Hurkacz et Cameron Norrie rodent à quelques points de l’Italien. Ces jeunes loups affamés pour­raient poser des soucis aux favoris.

Alexander Zverev juste­ment, impé­rial à Vienne, peut retrouver Daniil Medvedev en demi‐finales pour un choc qui s’an­nonce abso­lu­ment explosif.

Les prin­ci­paux enjeux sont posés, que les hosti­lités commencent !