Lors de sa conférence de presse, Benjamin Bonzi était vraiment très heureux après sa victoire face à Frederico Coria. Il est vrai que cette victoire va compter d’autant que le tricolore n’est que 180ème : « Je suis très content. Peu importe le fait que ce soit sa surface ou non, cela reste un joueur Top 100 et je ne suis que 180e. J’ai eu une invitation. Je n’étais pas du tout le favori sur ce match. J’ai essayé de le préparer au mieux. J’avais un plan de jeu en tête. Je savais qu’il fallait bien servir et essayer de l’agresser au retour dès que je pouvais pour le bousculer et c’est ce que j’ai réussi à faire et au final, ça a fait ce résultat. Ce n’est pas du tout quelque chose auquel je pensais avant. Au-delà de l’aspect économique, cela reste une passion pour moi. Jouer ces tournois, c’est ce dont on rêve quand on est petit. Je sais que j’ai eu la chance d’être invité sur un tournoi dans lequel je ne suis pas prévu à la base. En aucun cas, je ne peux me plaindre. La seule chose que je peux faire, c’est donner le meilleur de moi-même »