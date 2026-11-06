« Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher », a déclaré Tommy Paul, engagé dans la course aux ATP Finals et qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il va affronter son compatriote Ben Shelton.
Le 14e mondial semble dans de bonnes conditions mentales pour le sprint final. Et c’est peut‐être en partie grâce à son coach, Brad Stine, qui a fait une confidence à L’Equipe.
« Après l’US Open, on a pris la décision de modifier son programme de fin d’année en supprimant la Coupe Davis et la Laver Cup pour prendre un bloc de deux semaines d’entraînement, afin de refaire du jeu et de se vider la tête. Pour nous, l’objectif ce n’est pas Turin (les Finales ATP) mais de terminer l’année dans le top 10, ce que Tommy n’a jamais fait (12e fin 2024). En fin de saison, plein de joueurs sont en burn‐out, c’est moi qui ai poussé la décision. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.