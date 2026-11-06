Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Brad Stine, coach de Tommy Paul : « En fin de saison, plein de joueurs sont en burn‐out, donc je l’ai poussé à prendre cette décision »

Par
Baptiste Mulatier
-
Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

« Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher », a déclaré Tommy Paul, engagé dans la course aux ATP Finals et qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il va affronter son compa­triote Ben Shelton.

Le 14e mondial semble dans de bonnes condi­tions mentales pour le sprint final. Et c’est peut‐être en partie grâce à son coach, Brad Stine, qui a fait une confi­dence à L’Equipe.

« Après l’US Open, on a pris la déci­sion de modi­fier son programme de fin d’année en suppri­mant la Coupe Davis et la Laver Cup pour prendre un bloc de deux semaines d’en­traî­ne­ment, afin de refaire du jeu et de se vider la tête. Pour nous, l’ob­jectif ce n’est pas Turin (les Finales ATP) mais de terminer l’année dans le top 10, ce que Tommy n’a jamais fait (12e fin 2024). En fin de saison, plein de joueurs sont en burn‐out, c’est moi qui ai poussé la décision. »

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 12:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥