« Si je dois aller à Turin, j’irai à Turin. Sinon je rentrerai à la maison pour pêcher », a déclaré Tommy Paul, engagé dans la course aux ATP Finals et qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, où il va affronter son compa­triote Ben Shelton.

Le 14e mondial semble dans de bonnes condi­tions mentales pour le sprint final. Et c’est peut‐être en partie grâce à son coach, Brad Stine, qui a fait une confi­dence à L’Equipe.

« Après l’US Open, on a pris la déci­sion de modi­fier son programme de fin d’année en suppri­mant la Coupe Davis et la Laver Cup pour prendre un bloc de deux semaines d’en­traî­ne­ment, afin de refaire du jeu et de se vider la tête. Pour nous, l’ob­jectif ce n’est pas Turin (les Finales ATP) mais de terminer l’année dans le top 10, ce que Tommy n’a jamais fait (12e fin 2024). En fin de saison, plein de joueurs sont en burn‐out, c’est moi qui ai poussé la décision. »