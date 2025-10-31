Lorsqu’un journaliste a comparé la qualité de ses coups à ceux de Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Taylor Fritz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik a rapidement réagi.
« Vous ne pouvez en aucun cas me comparer à Carlos. Ne manquez pas de respect à Carlos. Je l’apprécie depuis qu’il a 16 ans et qu’il jouait sur un court secondaire en Australie. Ne lui manquez pas de respect comme ça. Mais oui, évidemment, je suis devenu meilleur dans le choix de mes coups. Sinon, je ne gagnerais pas aussi souvent des matchs et je ne serais pas aussi régulier tout au long de la saison. Depuis avril, je suis assez régulier et j’espère continuer ainsi », a déclaré le 16e joueur mondial au micro de Tennis Channel, dans des propos relayés par Tennis Uptodate.
Bublik affrontera Alex de Minaur ce vendredi pour une place dans le dernier carré du Rolex Paris Masters.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 12:37