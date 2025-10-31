Lorsqu’un jour­na­liste a comparé la qualité de ses coups à ceux de Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Taylor Fritz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik a rapi­de­ment réagi.

« Vous ne pouvez en aucun cas me comparer à Carlos. Ne manquez pas de respect à Carlos. Je l’ap­précie depuis qu’il a 16 ans et qu’il jouait sur un court secon­daire en Australie. Ne lui manquez pas de respect comme ça. Mais oui, évidem­ment, je suis devenu meilleur dans le choix de mes coups. Sinon, je ne gagne­rais pas aussi souvent des matchs et je ne serais pas aussi régu­lier tout au long de la saison. Depuis avril, je suis assez régu­lier et j’es­père conti­nuer ainsi », a déclaré le 16e joueur mondial au micro de Tennis Channel, dans des propos relayés par Tennis Uptodate.

Bublik affron­tera Alex de Minaur ce vendredi pour une place dans le dernier carré du Rolex Paris Masters.