ATP - Rolex Paris Masters

Bublik : « C’est sans aucun doute le court indoor le plus lent que j’ai vu dans ma vie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

295

Le ralen­tis­se­ment brutal de la surface fait parler à Nanterre, où se tient pour la toute première fois le Rolex Paris Masters. 

La décla­ra­tion d’Alexander Bublik, après sa victoire au premier tour contre Alexei Popyrin sur le court 1, en dit long. 

«  Je pense que c’est sans aucun doute la surface dure en salle la plus lente sur laquelle j’ai joué de ma vie. De loin, de très loin. À Bercy, le court numéro un était ultra‐rapide. C’était de la glace. On pouvait patiner sur le court. Le court central était lent, au contraire du court numéro 1 », a déclaré le 16e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Majors.

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 16:09

