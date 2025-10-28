Le ralen­tis­se­ment brutal de la surface fait parler à Nanterre, où se tient pour la toute première fois le Rolex Paris Masters.

La décla­ra­tion d’Alexander Bublik, après sa victoire au premier tour contre Alexei Popyrin sur le court 1, en dit long.

« Je pense que c’est sans aucun doute la surface dure en salle la plus lente sur laquelle j’ai joué de ma vie. De loin, de très loin. À Bercy, le court numéro un était ultra‐rapide. C’était de la glace. On pouvait patiner sur le court. Le court central était lent, au contraire du court numéro 1 », a déclaré le 16e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Majors.