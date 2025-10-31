« Je vais essayer de le renvoyer chez lui », avant déclaré Corentin Moutet avant d’affronter Alexander Bublik au deuxième tour du Rolex Paris Masters. Des propos particulièrement motivants pour le Kazakh, qui a ensuite facilement dominé le Français.
De nouveau interrogé à ce sujet par Tennis Channel, l’actuel 16e joueur mondial ne s’est pas fait prier pour remettre une pièce dans la machine.
« Je ne parle jamais de cette façon avant un match et je ne manque jamais de respect à aucun adversaire. Je peux le faire pendant le match si un joueur se comporte mal avec moi ou s’il agit bizarrement, je n’ai pas peur de dire ce que je pense. Mon kiné, qui parle français, m’a traduit ce qu’il avait dit, et je me suis demandé : pourquoi se mettre une telle pression devant son public. Je n’ai pas compris pourquoi il avait fait cela, pourquoi il s’était mis dans cette position, d’autant plus que l’on peut perdre devant ses fans, cela ajoute une pression supplémentaire. »
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 15:05