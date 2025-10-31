« Je vais essayer de le renvoyer chez lui », avant déclaré Corentin Moutet avant d’af­fronter Alexander Bublik au deuxième tour du Rolex Paris Masters. Des propos parti­cu­liè­re­ment moti­vants pour le Kazakh, qui a ensuite faci­le­ment dominé le Français.

De nouveau inter­rogé à ce sujet par Tennis Channel, l’ac­tuel 16e joueur mondial ne s’est pas fait prier pour remettre une pièce dans la machine.

« Je ne parle jamais de cette façon avant un match et je ne manque jamais de respect à aucun adver­saire. Je peux le faire pendant le match si un joueur se comporte mal avec moi ou s’il agit bizar­re­ment, je n’ai pas peur de dire ce que je pense. Mon kiné, qui parle fran­çais, m’a traduit ce qu’il avait dit, et je me suis demandé : pour­quoi se mettre une telle pres­sion devant son public. Je n’ai pas compris pour­quoi il avait fait cela, pour­quoi il s’était mis dans cette posi­tion, d’au­tant plus que l’on peut perdre devant ses fans, cela ajoute une pres­sion supplémentaire. »