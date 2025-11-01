Alexander Bublik est en demi‐finale d’un Masters1000 et rêve encore du Masters de Turin. Agressif et très effi­cace en fin de match face à De Minaur, le Kazakh ne veut pas s’ar­rêter là même s’il évite de se mettre de la pression.

« Atteindre ma première finale de Masters, si je gagne, me donne­rait peut‐être une chance d’être rempla­çant au Nitto. C’est donc un match impor­tant, certes, mais proba­ble­ment pas le plus impor­tant de ma carrière. On ne sait jamais. On verra bien. Donc je ne sais pas. Chaque match est important »