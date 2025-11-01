Alexander Bublik est en demi‐finale d’un Masters1000 et rêve encore du Masters de Turin. Agressif et très efficace en fin de match face à De Minaur, le Kazakh ne veut pas s’arrêter là même s’il évite de se mettre de la pression.
« Atteindre ma première finale de Masters, si je gagne, me donnerait peut‐être une chance d’être remplaçant au Nitto. C’est donc un match important, certes, mais probablement pas le plus important de ma carrière. On ne sait jamais. On verra bien. Donc je ne sais pas. Chaque match est important »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 08:20