ATP - Rolex Paris Masters

Bublik qui affronte Auger‐Aliassime en demi‐finale : « C’est un match impor­tant, certes, mais proba­ble­ment pas le plus impor­tant de ma carrière »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Alexander Bublik est en demi‐finale d’un Masters1000 et rêve encore du Masters de Turin. Agressif et très effi­cace en fin de match face à De Minaur, le Kazakh ne veut pas s’ar­rêter là même s’il évite de se mettre de la pression.

« Atteindre ma première finale de Masters, si je gagne, me donne­rait peut‐être une chance d’être rempla­çant au Nitto. C’est donc un match impor­tant, certes, mais proba­ble­ment pas le plus impor­tant de ma carrière. On ne sait jamais. On verra bien. Donc je ne sais pas. Chaque match est important »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 08:20

