« Célébrer des points comme le fait Humbert contre un joueur blessé comme Khachanov… pour moi, c’est assez discu­table », avait lâché le jour­na­liste José Moron après les demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Un avis partagé par Khachanov en personne, de nombreux obser­va­teurs et égale­ment d’autres joueurs, comme Alexander Bublik, qui s’est moqué du Français après sa lourde défaite en finale contre Alexander Zverev.

« Pas aussi bruyant aujourd’hui (dimanche) lol », s’est amusé le 34e mondial sous la vidéo de Tennis TV montrant Humbert se regarder dans le miroir pendant de longues secondes.

