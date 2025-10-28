AccueilATPATP - Rolex Paris MastersBublik s'explique après avoir "ghosté" au filet Popyrin : "Il y a...
ATP - Rolex Paris Masters

Bublik s’ex­plique après avoir « ghosté » au filet Popyrin : « Il y a un code dans le tennis, une sorte d’éti­quette. Si quel­qu’un ne le respecte pas, pour­quoi devrais‐je en respecter un autre ? »

Jean Muller
Par Jean Muller

Lors de son match gagné face à l’Australien (6−3, 6–4), Alexander a décidé de l’ignorer lorsque la balle de match a donné son verdict. Connu pour une forme de fair‐play, cette atti­tude du joueur kazakh a surpris les observateurs. 

Il s’est donc exprimé auprès de nos confrères du site Championnat.

« En fait c’est assez simple. Par deux fois, il a gagné un point en accro­chant la balle sur la bande du filet et il a célébré ces moments. En fait, je n’ai pas de mal avec ça mais il faut au moins par la suite s’ex­cuser. Ce qu’il n’a pas fait. Donc, je ne vois pour­quoi j’aurai du me sentir obligé de lui serrer la main lorsque j’ai bouclé la rencontre. Il y a un code dans le tennis, une sorte d’éti­quette. Si quel­qu’un ne le respecte pas, pour­quoi devrais‐je en respecter un autre ? »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 08:12

