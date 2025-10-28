Lors de son match du premier tour remporté face à Alexei Popyrin (6−3, 6–4) sur le Rolex Paris Masters, Alexander Bublik a décidé de l’ignorer pour la fameuse poignée de main au filet. Il s’est donc exprimé auprès de nos confrères du site Championat pour expli­quer les raison de cette attitude.

« En fait c’est assez simple. Par deux fois, il a gagné un point en accro­chant la balle sur la bande du filet et il a célébré ces moments. En fait, je n’ai pas de mal avec ça mais il faut au moins par la suite s’ex­cuser. Ce qu’il n’a pas fait. Donc, je ne vois pour­quoi j’aurai du me sentir obligé de lui serrer la main lorsque j’ai bouclé la rencontre. Il y a un code dans le tennis, une sorte d’éti­quette. Si quel­qu’un ne le respecte pas, pour­quoi devrais‐je en respecter un autre ? »