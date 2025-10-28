Lors de son match du premier tour remporté face à Alexei Popyrin (6−3, 6–4) sur le Rolex Paris Masters, Alexander Bublik a décidé de l’ignorer pour la fameuse poignée de main au filet. Il s’est donc exprimé auprès de nos confrères du site Championat pour expliquer les raison de cette attitude.
« En fait c’est assez simple. Par deux fois, il a gagné un point en accrochant la balle sur la bande du filet et il a célébré ces moments. En fait, je n’ai pas de mal avec ça mais il faut au moins par la suite s’excuser. Ce qu’il n’a pas fait. Donc, je ne vois pourquoi j’aurai du me sentir obligé de lui serrer la main lorsque j’ai bouclé la rencontre. Il y a un code dans le tennis, une sorte d’étiquette. Si quelqu’un ne le respecte pas, pourquoi devrais‐je en respecter un autre ? »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 08:12