ATP - Rolex Paris Masters

Bublik sur Moutet après l’avoir battu : « Il a clai­re­ment trop parlé avant le match, je devais le punir. C’est une bonne chose qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« On a eu des diffé­rends dans le passé, disons qu’il ne repré­sente pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours  (…) Je vais essayer de le renvoyer chez lui », décla­rait Corentin Moutet avant de retrouver Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Le 16e joueur mondial a fina­le­ment répondu au Français après l’avoir battu en deux sets ce mercredi soir (6−3, 7–5). Et il n’y est pas allé de main morte. 

« Il a clai­re­ment trop parlé avant le match. Il a trop parlé. Je n’avais pas d’autre choix que de le punir… Il a dit qu’il ferait tout pour me renvoyer chez moi. C’est donc une bonne chose qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi », a lâché le Kazakh. 

« Tu veux te battre ? On se retrouve dehors dans 10 minutes », avait déjà lancé Alexander Bublik à Corentin Moutet en quarts de finale du Challenger de Phoenix en mars dernier. Ambiance…

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 21:33

