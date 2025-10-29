« On a eu des diffé­rends dans le passé, disons qu’il ne repré­sente pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours (…) Je vais essayer de le renvoyer chez lui », décla­rait Corentin Moutet avant de retrouver Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Le 16e joueur mondial a fina­le­ment répondu au Français après l’avoir battu en deux sets ce mercredi soir (6−3, 7–5). Et il n’y est pas allé de main morte.

« Il a clai­re­ment trop parlé avant le match. Il a trop parlé. Je n’avais pas d’autre choix que de le punir… Il a dit qu’il ferait tout pour me renvoyer chez moi. C’est donc une bonne chose qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi », a lâché le Kazakh.

Bublik with some WORDS after beating Corentin Moutet at Paris Masters



Sasha : “Well obviously he spoke too much before the match. He spoke too much. I just have to punish him. I have no other option.” 😭😭😭



“Can you explain the lens signing?”



Sasha : “He said he would do… pic.twitter.com/XiZc1TToQX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025

« Tu veux te battre ? On se retrouve dehors dans 10 minutes », avait déjà lancé Alexander Bublik à Corentin Moutet en quarts de finale du Challenger de Phoenix en mars dernier. Ambiance…