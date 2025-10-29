« On a eu des différends dans le passé, disons qu’il ne représente pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours (…) Je vais essayer de le renvoyer chez lui », déclarait Corentin Moutet avant de retrouver Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.
Le 16e joueur mondial a finalement répondu au Français après l’avoir battu en deux sets ce mercredi soir (6−3, 7–5). Et il n’y est pas allé de main morte.
« Il a clairement trop parlé avant le match. Il a trop parlé. Je n’avais pas d’autre choix que de le punir… Il a dit qu’il ferait tout pour me renvoyer chez moi. C’est donc une bonne chose qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi », a lâché le Kazakh.
Bublik with some WORDS after beating Corentin Moutet at Paris Masters— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025
« Tu veux te battre ? On se retrouve dehors dans 10 minutes », avait déjà lancé Alexander Bublik à Corentin Moutet en quarts de finale du Challenger de Phoenix en mars dernier. Ambiance…
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 21:33